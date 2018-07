Бой состоялся в Москве спортивном комплексе "Олимпийский".

В финальном поединке чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик встретился с чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.

По итогам 12-раундового противостояния победу единогласным решением судей одержал украинский боксер.

Таким образом, Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии на кубок имени Мохаммеда Али в тяжелом весе и стал первым украинцем - абсолютным чемпионом мира по 4-м основным боксерским версиям: WBO, WBC, IBF и WBA.

Кроме того, Усик также стал первым боксером в тяжелом весе в мире, который завоевал одновременно эти 4 пояса.

Your NEW unified Cruiserweight champion and the winner of the Ali Trophy is @usykaa ! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/fs8TlnHuzE

The history maker! @usykaa becomes the first fighter to lift the Muhammad Ali Trophy, presented by the legendary boxer’s wife, Lonnie Ali! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/swavbZiqIe