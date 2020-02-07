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07 лютого 2020, пʼятниця, 16:46 6
Суспільство 2020-02-07T16:49:24+02:00
Українські Новини
На круїзному лайнері заражених коронавірусом трясе як від Паркінсона, а росіяни вимагають алкоголь, - ЗМІ

На круїзному лайнері заражених коронавірусом трясе як від Паркінсона, а росіяни вимагають алкоголь, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Коронавірус, Круїзний лайнер, Вірус, коронавірус в Китаї
Лайнер Diamond Princess. Фото: cruiseindustrynews.com
Лайнер Diamond Princess. Фото: cruiseindustrynews.com

На круїзному лайнері Diamond Princess японські медики протестували на наявність вірусу 273 людини. Число заражених на судні досягло 61. Серед них - 28 громадян Японії, 11 американців, 7 австралійців, 7 канадців, 3 з Гонконгу, а також по одному з Аргентини, Великобританії, Нової Зеландії, Тайваню і Філіппін. Всі вони - члени екіпажу корабля. "КП" в Україні" зв'язалися з одним членів екіпажу, він попросив не називати свого імені - не хоче втратити роботу.

"На борту ходять чутки, що вже є одна смерть. Кажуть, загинула літня жінка, громадянка Канади. В цілому справи кепські. Перебувати тут страшно. Нам заборонили спілкування з пасажирами. Відпочиваючі закриті в каютах. І найближчим часом нас звідси не випустять", - розповідає він.

За його словами, ситуація з кожним днем погіршується. Закінчуються ліки. Інсуліну на борту немає зовсім. Але найбільше люди бояться, що відключать вай-фай.

"Нам нічого не говорять. Ми все самі дізнаємося з новин. Всіх лише заспокоюють - кажуть, що все добре, ситуація під контролем. Деякі росіяни бунтують, вимагають алкоголь, а його безкоштовно не дають. За 30 доларів за 50 мл Jack Daniels. Дуже дорого. Натомість годують усіх тут безкоштовно. Сьогодні на сніданок був сендвіч з джемом і пляшка води. Економія. Але японські власті пообіцяли привезти ще їжі", - повідомляє співрозмовник.

Розповів він і про тих, хто захворів.

"Ви просто не бачили хворих цим вірусом. Їх постійно смикає, як при хворобі Паркінсона. А ще тут кожен другий кашляє. Найбільше бентежить відсутність будь-яких засобів індивідуального захисту. Усім видали по кілька звичайних масок, ми їх обробили йодом і ходимо, сподіваємося, що допоможе", - повідомив українець.

Як повідомляли Українські Новини, раніше за коронавіруса на карантин відправили ще один круїзний лайнер з майже двома тисячами осіб.

Тим часом, українцям в Ухани розповіли, як їх евакуюють.

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