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07 февраля 2020, пятница, 16:23 33
Политика 2020-02-07T16:23:46+02:00
Українські Новини
Украинцам в Ухани рассказали, как их эвакуируют

Украинцам в Ухани рассказали, как их эвакуируют

Ольга Фандорина
Коронавирус, Китай, Коронавирус в Китае, Эвакуация украинцев
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

Украинцев из китайского Уханя предварительно планируют вывезти 10 февраля вечером. Такую информацию распространяют среди украинцев в Ухане. Об этом сообщает ТСН.

От консульства украинцы получили предварительный перечень мер безопасности, которые будут сопровождать эвакуацию.

Тех, кто желает уехать, просят собрать вещи и быть готовыми к выезду уже рано утром 10 февраля – за ними должен приехать соответствующий транспорт. Перед посадкой состояние здоровья пассажиров проверят дважды – украинская и китайская медицинские бригады.

Украинцев просят надеть маски и находиться в них в течение транспортировки, а также, по возможности, взять запасные маски, чтобы можно было их менять каждые несколько часов.

Кроме того каждый украинец должен перед посадкой подтвердить свое согласие на прохождение карантина в Украине.

Для пассажиров ввели ограничение на вес багажа – совокупно не более 30 кг, из которых в салон можно взять не более 7 кг. 

Как сообщали Українські Новини, первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.

Ранее Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений. По состоянию на 5 февраля в мире зафиксировали 24, 5 тыс. заражений.

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