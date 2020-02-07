Чому Samsung блокує смарт-функції на телевізорах в Україні: все про "сірі пристрої"

Після оголошення Samsung війни користувачам, які придбали "сірий пристрій", у соцмережах почали з'являтися скарги, що компанія почала блокувати телевізори, пояснивши це тим, що "не всі функції цього ТБ працюють у тому чи іншому регіоні". Про те, чому це відбувається, повідомляють в ain.ua.

На незрозуміле блокування поскаржилися покупці з України, Молдови, Білорусі та Росії.

Наголошується, що російський офіс компанії вже випустив роз'яснення: блокування пов'язане з тим, що пристрої призначені не для того регіону, в якому їх придбали та використовують:

"Блокування торкнулося функції пристроїв, які були зроблені для використання на території інших держав або регіонів. Заблоковані функції не могли бути доступні на таких пристроях без проведення маніпуляцій щодо зміни встановлених заводських налаштувань (наприклад, розблокуванням або перепрошиванням)", - йдеться в повідомленні.

У той же час, в офіційній Facebook-групі "Samsung Україна", під постами компанії багато користувачів діляться розповідями про блокування пристроїв, але пояснень, чому це відбувається, представники так і не дали.

Серед користувачів з'явилася думка, що телевізори ввезені нелегально, тому і блокуються. Однак у відомстві виділили нюанс: якщо користувач купив пристрій не від офіційного дистриб'ютора, але при цьому офіційно завезене і розмитнене в Україні — така техніка строго кажучи не вважається нелегальною.

Скриншот:ain.ua

Що стосується України, то в країні не заборонено прямий принцип паралельного імпорту.

Це — імпорт товарів з нанесеним на них товарним знаком без отримання обов'язкової згоди правовласника. Такий імпорт може йти "паралельно" і незалежно від імпорту товару правовласником, і без дозволу правовласника в Україні. Для офіційних імпортерів вигідніше обмеження паралельного імпорту: тоді користувачі будуть купувати техніку тільки у офіційних дистриб'юторів.

Існує практика, коли правовласники можуть блокувати на українській митниці товар, який ввозять неофіційні постачальники.

Законодавчу невизначеність в цьому питанні вже не раз обговорювали експерти ринку електронної торгівлі, у парламент вносили законопроекти, які дозволяють паралельний імпорт, але вони не були прийняті.

Як повідомляли "Українські Новини", в Росії заборонять продавати смартфони, комп'ютери та телевізори без російського ПЗ.

Також у США суд заборонив правоохоронцям вимагати біометричні дані у підозрюваних для розблокування смартфонів.