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  • В России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО
05 ноября 2019, вторник, 20:30 196
Мир 2019-11-05T20:45:36+02:00
Українські Новини
В России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО

В России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО

Россия, Компьютер, Телевизор, смартфоны, програмное обеспечение
Телефон. Фото: pixabay
Телефон. Фото: pixabay

В то время, как Украина обогнала Беларусь и Россию в рейтинге свободы в интернете, в России решили обязать ритейлеров перед продажей устанавливать на электронные устройства российское программное обеспечение (ПО). Список гаджетов и перечень российских ПО для установки должно определить правительство России.

Государственная дума России уже одобрила в первом чтении соответствующий законопроект, пишет DW.

В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", сообщается на сайте Госдумы. Авторы инициативы считают, что запрет на продажу гаджетов без российского ПО "обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний". Инициатива предоставляет российским компаниям "правовые механизмы продвижения своих программ" для проживающих в РФ пользователей, говорится в пояснительной записке далее.

Как сообщали Українські Новини, в США суд запретил правоохранителям требовать биометрические данные у подозреваемых для разблокировки смартфонов. Тем временем ученые выяснили, как смартфоны влияют на депрессию.

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