В России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО

В то время, как Украина обогнала Беларусь и Россию в рейтинге свободы в интернете, в России решили обязать ритейлеров перед продажей устанавливать на электронные устройства российское программное обеспечение (ПО). Список гаджетов и перечень российских ПО для установки должно определить правительство России.

Государственная дума России уже одобрила в первом чтении соответствующий законопроект, пишет DW.

В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", сообщается на сайте Госдумы. Авторы инициативы считают, что запрет на продажу гаджетов без российского ПО "обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний". Инициатива предоставляет российским компаниям "правовые механизмы продвижения своих программ" для проживающих в РФ пользователей, говорится в пояснительной записке далее.

Как сообщали Українські Новини, в США суд запретил правоохранителям требовать биометрические данные у подозреваемых для разблокировки смартфонов. Тем временем ученые выяснили, как смартфоны влияют на депрессию.