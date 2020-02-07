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Суспільство 2020-02-07T16:11:28+02:00
Українські Новини
У Карпатах випало більше метра снігу: рятувальники попередили про небезпеку

У Карпатах випало більше метра снігу: рятувальники попередили про небезпеку

Ольга Фандорина
Сніголавинна небезпека, Сніг в Карпатах

За станом на 7 лютого висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує 1 метр. Про це повідомляє Український гідрометцентр Facebook.

За даними синоптиків, за станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожежевська зафіксована висота снігового покриву 67-125 сантиметрів. Температура повітря досягає -6 градусів. Сніг свіжий, пухкий і слабо закріплений.

Крім того, від 20 до 70 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай. Відзначається, що сніг свіжий, пилоподібних і добре закріплений. Також спостерігаються карнизи і перемети. Температура повітря на сніголавинній станції до -4 градусів.

У Карпатах випало більше метра снігу

Як повідомляли Українські Новини, снігопади і заметілі накриють Карпати: рятувальники попередили про значну сніголавинної небезпеки.

З-за погіршення погодних умов у Карпатах оголошено третій рівень лавинної небезпеки.

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