Банки-нерезиденти можуть торгувати між собою гривнею

Іноземні банки можуть торгувати між собою гривнею

Іноземні банки можуть торгувати між собою гривнею

Національний банк розширив можливості банків-нерезидентів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Для підвищення інвестиційної привабливості України Національний банк розширив можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

З цією метою уточнено визначення термінів "валютний ринок України" і "міжнародний валютний ринок", які є базовими при здійсненні торгівлі іноземною валютою.

Завдяки цим уточненням іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі / продажу іноземної валюти у відповідності з договорами, укладеними за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках.

Тож відтепер іноземні банки зможуть не тільки укладати договори купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але і проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.

Такий крок буде сприяти подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилювати привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів.

Зміни затверджені постановою правління Національного банку україни №16 від 06 лютого 2020 року і набирають чинності 8 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив удвічі збільшити ліміти відкритої довгої і короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу з 20 січня.

Національний банк в 2019 році направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків і 2 небанківських фінансових установ.

У січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).