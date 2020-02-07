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07 лютого 2020, пʼятниця, 15:45 10
Фінанси 2020-02-07T15:51:25+02:00
Українські Новини
Банки-нерезиденти можуть торгувати між собою гривнею

Банки-нерезиденти можуть торгувати між собою гривнею

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, банки нерезиденти, Гривня, Долар
Іноземні банки можуть торгувати між собою гривнею
Іноземні банки можуть торгувати між собою гривнею

Національний банк розширив можливості банків-нерезидентів з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Для підвищення інвестиційної привабливості України Національний банк розширив можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

З цією метою уточнено визначення термінів "валютний ринок України" і "міжнародний валютний ринок", які є базовими при здійсненні торгівлі іноземною валютою.

Завдяки цим уточненням іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі / продажу іноземної валюти у відповідності з договорами, укладеними за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках.

Тож відтепер іноземні банки зможуть не тільки укладати договори купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але і проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.

Такий крок буде сприяти подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилювати привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів.

Зміни затверджені постановою правління Національного банку україни №16 від 06 лютого 2020 року і набирають чинності 8 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив удвічі збільшити ліміти відкритої довгої і короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу з 20 січня.

Національний банк в 2019 році направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків і 2 небанківських фінансових установ.

У січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).

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