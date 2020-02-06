За год НБУ сообщил силовикам о подозрительных операциях клиентов 35 банков

Национальный банк в 2019 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ в 2019 году продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам: проверок по вопросам финмониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 29,2 млрд гривен, 98 млн долларов ; валютного надзора - 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд гривен, 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.

В то же время в течение 2019 года отправлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро, а также на основании ст. 9 закона "О борьбе с терроризмом" - одно письмо в Службу безопасности.

В основном предоставленная ​​правоохранительным информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения и тому подобное.

Кроме того, в прошлом году Нацбанк в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией между Государственной службой финансового мониторинга и Национальным банком на постоянной основе оказывал специально уполномоченному органу полученную при выполнении своих функций информацию о финансовых операциях и их участниках, связанную с подозрением в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений.

Тем временем, Национальный банк упростил порядок раскрытия банковской тайны.