Екс-міністр екології Злочевський купить "Газвыдобування"

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив компанії ТОВ "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" придбати більше 50% ТОВ "Промислова компанія "Газвыдобування".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Надано дозвіл ТОВ "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Промислова компанія "Газвыдобування", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в ньому.

Згідно з інформацією в Єдиному реєстрі юросіб, "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" веде діяльність з управління фінансовими ринками, займається посередництвом за договорами щодо цінних паперах або товарах та іншу допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг.

Кінцевим бенефіціаром компанії є екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура відновила і знову зупинила розслідування справи проти Злочевського.

Раніше ГПУ викликала Гонтареву, Злочевського та Філатова на допит.

Також Луценко закликає сина Байдена дати свідчення щодо отримання грошей від компанії Злочевського.