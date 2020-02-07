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  • Через ринку землі українці можуть тимчасово залишитися без субсидії, - Гончарук
07 лютого 2020, пʼятниця, 14:37 3
Політика 2020-02-07T16:15:03+02:00
Українські Новини
Через ринку землі українці можуть тимчасово залишитися без субсидії, - Гончарук

Через ринку землі українці можуть тимчасово залишитися без субсидії, - Гончарук

Ольга Фандорина
Олексій Гончарук, Верховна Рада, Ринок землі, субсидії
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Українці, які продадуть свої земельні ділянки після запуску ринку землі, можуть тимчасово втратити право на субсидію, заявив 7 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

Він звернув увагу, що це відбудеться у випадку, якщо продаж принесе власникам землі істотний дохід.

"Є багато критеріїв, за якими при нарахуванні субсидії відповідні органи оцінюють платоспроможність. У різних ситуаціях продаж земельних ділянок може призвести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну значну суму, наприклад десятки тисяч доларів, то очевидно, що протягом певного періоду часу він не буде мати потребу в підтримці держави. Тому в кожному випадку треба рахувати окремо", - сказав Гончарук.

При цьому прем'єр зазначив, що держава не буде позбавляти права на субсидію тих українців, яким дійсно потрібна допомога при оплаті послуг ЖКГ.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого голова "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів для ухвалення парламентом законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в 2-му читанні.

6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі.

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