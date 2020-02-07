Угорцям Закарпаття потрібно поступово збільшувати кількість предметів українською мовою, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Україна має змінити мовні норми нового закону про середню освіту для поліпшення вивчення державної мови угорцями Закарпаття.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Нам здається, можна досягти того, щоб угорці, які проживають в Україні, вивчили державну мову навіть без того, щоб поступово кількість україномовних предметів у них підвищувалася... Ми з великою радістю допоможемо і фінансово, і методологічно, і будь-якими способами заради того, щоб викладання українською мовою угорцям Закарпаття було більш ефективним", - сказав він.

За його словами, вивчення державної мови на високому рівні, і використання рідної мови у сфері навчання досяжні і можуть бути поєднані.

Водночас Сійярто заявив, що міністр освіти та науки Анна Новосад в найближчий час терміново прийме у себе представників спілки педагогів Закарпаття.

Він зазначив, що розуміє, що Україна хоче, щоб усі її громадяни не розмовляли українською мовою, однак Угорщина бажає, щоб угорці, які проживають на Закарпатті також мали можливість зберегти свою рідну мову.

Як повідомляли Українськi Новини, Петер Сійярто - противник українського закону про освіту і мову, оскільки на його думку, він порушує права угорської національної меншини. Глава МЗС також назвав мовний закон "неприйнятним" і приписав його до антиугорської політиці.

Тим часом, Зеленський проаналізував спірний мовний закон, але результати поки тримають в секреті.