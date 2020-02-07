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07 лютого 2020, пʼятниця, 13:53 13
Вибори 2020-02-07T15:15:02+02:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала 3 кандидатів в депутати Ради в 179 окрузі

ЦВК зареєструвала 3 кандидатів в депутати Ради в 179 окрузі

Ярина Вацяк
Проміжні вибори в Раду, вибори в Раду, Вибори до Верховної Ради, округ 179
ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 3 кандидатів на проміжних виборах депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

Наголошується, що в четвер, 6 лютого відбулося чергове засідання ЦВК, на якому було зареєстровано 3 кандидатів.

А саме - пенсіонера Сергій Кошулько, члена партії "Народна програма Вадима Чорного", який проживає в Дніпрі; тимчасово не працює Галину Хархаліс , члена Всеукраїнської козацької партії, яка проживає у Львові; старшого викладача Дениса Шейбута, члена партії "Народна Сила", який проживає в Києві.

Крім того, було зареєстровано трьох довірених осіб кандидата в депутати Ради директора медіацентру "Голос Свободи" Ігоря Швайки (партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"), вже зареєстрованого в окрузі №179.

Також Комісія затвердила єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії з виборів депутатів Ради в цьому окрузі для підготовки і проведення проміжних виборів депутата Ради в сумі 8 млн 910 тис. гривень.

Затверджено рішення окружної виборчої комісії округу №179 від 25 січня щодо виконання повноважень членів цієї комісії на платній основі на проміжних виборах депутата Ради.

Як повідомляли Українські Новини, політична партія "Слуга народу" висунула юристу Вікторію Алексейчук кандидатом у депутати Верховної Ради на проміжних виборах в окрузі №179 у Харківській області.

6 листопада Президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської облдержадміністрації Кучера замість Юлії Світличної.

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