В "Слуге народа" определились с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе

Политическая партия "Слуга народа" выдвинула юриста Викторию Алексейчук кандидатом в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в округе №179 в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении заместителя главы фракции Евгении Кравчук на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня на втором этапе съезда партии "Слуга народа" выдвинули Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179-м округе в Харьковской области, где летом баллотировался и победил Алексей Кучер, который сейчас работает председателем Харьковской ОГА", - написала она.

Алексейчук - юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресс криминалистов". На президентских выборах 2019 года она была доверенным лицом в то время кандидата в Президенты Владимира Зеленского, также баллотировалась в Раду в 174-м округе в Киеве.

После назначения Кучера на должность председателя Харьковской областной государственной администрации была его советником на общественных началах.

Отмечается, что выборы в округе №179 состоятся 15 марта.

Как сообщали Українськi Новини, 6 ноября Президент Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Кучера вместо Юлии Светличной.

Тем временем рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе.