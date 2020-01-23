Чиновники Одесской обладминистрации присвоили 1,6 млн гривен из госбюджета

Служба безопасности Украины выявила факт хищения 1,6 млн гривен государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента.

Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами.

Отмечается, что сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области.

В ходе проведенных обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

СБУ выявила факт хищения денег из государственного бюджета. Фото: ssu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, в августе председателем Одесского областного совета избрали Сергея Паращенко.

Также НАБУ подозревает бывшего представителя Президента в Крыму и экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, экс-первого замминистра юстиции, бенефициара частной компании и трех лиц, приближенных к одному из бывших депутатов ВР в присвоении 54 млн гривен.