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20 января 2020, понедельник, 16:28 13
Судебная власть 2020-01-20T16:31:21+02:00
Українські Новини
Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в нанесении 1,5 млн гривен ущерба

Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в нанесении 1,5 млн гривен ущерба

Анна Рудык
аэропорт Запорожье, черная бухгалтерия, Экономический ущерб, СБУ
Аэропорт
Аэропорт "Запорожье". Фото: facebook.com/Владимир-Буряк

Офис генерального прокурора сообщил бывшему чиновнику коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье" Запорожского городского совета о подозрении в нанесении 1,5 млн гривен ущерба КП.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"По согласованию с прокуратурой Запорожской области одному из экс-чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье" сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением и совершения служебного подлога, вследствие чего коммунальному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен (ч. 2 ст . 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в нем.

На данный момент в уголовном производстве проведены санкционированные обыски в помещениях коммунального предприятия и подрядных организаций, по местам проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области.

В ходе процессуальных действий были изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн гривен.

Пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Запорожской области сообщила, что экс-чиновника подозревают в злоупотреблении во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Во время обыска правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию.

Также расследование ведется по признакам ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Процессуальное руководство в расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ провела обыски в аэропорту "Запорожье".

Ранее в аэропорту "Запорожье" три рейса отменяли и шесть задерживали.

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