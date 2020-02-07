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07 лютого 2020, пʼятниця, 10:49 6
Суспільство 2020-02-07T12:30:03+02:00
Українські Новини
Російських акторів Корікової і Баршака не впустили в Україну і вони пішли на інший пункт пропуску

Російських акторів Корікової і Баршака не впустили в Україну і вони пішли на інший пункт пропуску

Ольга Фандорина
Росія, Заборона в'їзду
Комедія з російськими акторами. Фото: mvs.gov.ua
Комедія з російськими акторами. Фото: mvs.gov.ua

Прикордонники не пустили в Україну групу росіян, які намагалися в'їхати в країну з Молдови. Про це повідомили в прес-службі МВС.

Всі вони є учасниками вистави "Ідеальний свідок". Актори сказали прикордонникам, що у них немає підстав для заборони на в'їзд, але з'ясувалося, що двоє з них незаконно відвідували Крим, де брали участь у зйомках. Прикордонники відмовили їм у в'їзді терміном на три роки.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки, через що їх також не пропустили. Решта відмовилися від в'їзду добровільно, їх всіх повернули в Молдову.

Комедія з російськими акторами. Фото: mvs.gov.uaКомедія з російськими акторами. Фото: mvs.gov.ua

"Але вже через кілька годин ця група іноземців знову з'явилася на українському кордоні. На цей раз вони обрали інший пункт пропуску, напевно, сподіваючись, що їм все ж таки вдасться потрапити в іншу країну. Окремі іноземці чітко розуміли наявність заборони на в'їзд", – повідомили в МВС.

Проте їх знову зупинили, заборонивши в'їзд. Два актора, у яких вже була заборона на в'їзд, таким чином порушили ст. 203-1 Кодексу адміністративних правопорушень, за що на них наклали штраф. Крім цього, замість трьох років їм заборонили в'їзд на десять. Ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд терміном на три роки.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів.

Також у грудні Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

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