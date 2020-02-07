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07 лютого 2020, пʼятниця, 10:23 8
Економіка 2020-02-07T10:52:07+02:00
Українські Новини
Одеса вирішила знизити тарифи на опалення

Одеса вирішила знизити тарифи на опалення

Ярина Вацяк
Нові платіжки, квитанція, Тарифи на опалення, опалення
Платіжки. Фото: rambler
Платіжки. Фото: rambler

Одеська міська рада вирішила знизити тарифи на опалення до 8% за грудень 2019 року.

Про це повідомила журналістам директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова, передають Українські Новини.

"У грудні ціна газу в тарифі була закладена на рівні 4 900 гривень, а ціна газу, придбаного підприємством за фактом – 4 200 гривень. Ми почали проводити відповідні розрахунки. Спочатку, цифри про те, що тариф буде знижено до 8% - підтверджуються. З чим пов'язано нещодавнє винесення цього питання на комісію ЖКГ, коли ми заявили про знижку 1%? Це пов'язано з тим, що різні міста в Україні застосували методику (знижок) по-різному. З'ясувалося, що наш початковий розрахунок був вірним", - сказала Позднякова.

Вона наголосила, що Одеса перебуває на передостанньому місці з кінця за рівнем тарифів.

Також вона повідомила, що перерахунок буде проводитися і за січень.

Як повідомляли Українські Новини, у той час як українці отримають комунальні платіжки за новими правилами комунальне підприємство "Київтеплоенерго" знизить тарифи на теплопостачання за грудень на 22-23%.

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