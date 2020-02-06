Дубілет пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 в перепису населення можна

Електронна перепис населення, результати якого раніше оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, проводився з використанням різних методик підрахунку, але там дійсно можна знайти коефіцієнт 0,88.

Про це Дубілет розповів на брифінгу в Києві у четвер, 6 лютого, пише "Главком".

Так, Кабмін провів масштабне дослідження, щоб дізнатися, скільки зараз людей живе в Україні. Згідно з результатами, в Україні живе близько 37 млн осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Ці результати були отримані після того, як дослідники співставили дані з Державної служби статистики та Податкової служби.

Зважаючи на те, що дані двох відомств були майже однаковими і "ялинка" збіглася, дослідники переконалися, що статево-вікова структура, яку веде Держстат, є достовірною. З цього й отримали коефіцієнт 0,88.

Якщо розділити оцінку, яку ми отримали, на дані Держстату за офіційним переписом, то ми отримаємо ці 0,88, — зазначив Дубілет.

Але, як зазначив міністр, це зовсім не означає, що результати перепису були сфальсифіковані. Кабмін провів масштабну роботу, щоб переконатися у достовірності даних Держстату та в тому, що їх можна використовувати для подальшого дослідження.

Раніше громадська організація "Український центр громадських даних" заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів у лютому-березні продовжить проводити оцінку кількості українців.

За даними перепису, чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.