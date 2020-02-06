У чверті шкіл України живлення не відповідає нормам, - Держпотребслужба

25% щоденних меню для дітей, складених у закладах загальної середньої освіти, виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування. Про це повідомили в Держпотребслужбі.

"В 2019 році було опрацьовано майже 8 тис. таких меню. Крім того, за минулий рік розглянуто майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, що надаються організаторами харчування в територіальні органи Держпотребслужби для узгодження по виконанню норм натурального харчування дітей. З них 25% були не узгоджені і направлені на доопрацювання", - йдеться в повідомленні.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки голови Держпотребслужби Ольги Шевченко, недотримання норм викликано, зокрема, обмеженим асортиментом продуктів харчування у закладах освіти.

За даними державного санітарного епідеміологічного нагляду, в минулому році в закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувалися лише на 64-83%.

"У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м'яса. Калорійність добового раціону забезпечується переважно за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне і незбалансоване харчування дітей", - розповіли в Держпотребслужбі.

Також у відомстві зазначили, що виконання норм харчування по основним продуктам тваринного походження забезпечується лише на 40-60%.

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