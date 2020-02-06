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06 лютого 2020, четвер, 17:18 8
Силові структури 2020-02-06T18:45:02+02:00
Українські Новини
У ЗСУ створили Командування медичних сил

У ЗСУ створили Командування медичних сил

Ярина Вацяк
Міноборони, ЗСУ, Командування медичних сил
Командування медичних сил. Фото: armyinform
Командування медичних сил. Фото: armyinform

Міністерство оборони створило Командування медичних сил у складі Збройних сил України (ЗСУ).

Про це йдеться на сайті інформаційного агентства Міноборони АрміяInform, передають Українські Новини.

Командувачем медичних сил призначений генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.

З 2015 по 2018 Хоменко був головним хірургом Міноборони і замначальником головного військового клінічного госпіталю Міноборони.

Наголошується, що створення нової структури передбачає об'єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, який підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ.

Хоменко повідомив, що створення нової структури мало було відбутися в 2021, але керівництво начальницького і оборонного відомства і Генерального штабу ініціював прискорення реформ, в тому числі і створення єдиного керівництва.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в Міноборони заявили, що прийом до лав ЗСУ призовників 18 - і 19-річного віку буде відбуватися виключно за їх згодою Верховна Рада скасувала закон про стройовий статут Збройних сил.

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