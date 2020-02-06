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06 лютого 2020, четвер, 16:00 8
ЗМІ 2020-02-06T17:15:02+02:00
Українські Новини
Навесні 1+1 покаже 7 мелодрам російською, оскільки українською їх дивляться гірше, — продюсер каналу

Навесні 1+1 покаже 7 мелодрам російською, оскільки українською їх дивляться гірше, — продюсер каналу

Таня Войтюк
Телеканал 1+1, 1+1 Media Group, мелодрама, 1+1
Телеканал
Телеканал "1+1". Фото: tsn.ua

В ході презентації нового сезону телеканалу "1+1", 4 лютого генеральний продюсер і керівник "Телевізійного бізнесу" "1+1 медіа" Максим Кривицький разом з продюсером серіалів і фільмів каналу Оленою Єремеєвою розповіли про те, що в новому телевізійному сезоні проекти каналу будуть російською. Про це повідомляє "Телекритика".

Після комедійної серіальної лінійки восени, навесні канал концентруються на мелодраматичних серіалах. Весняна серіальна лінійка "Плюсів" буде складатися переважно з семи драм тривалістю 90 годин.

В той час як комедії осіннього сезону були зняті виключно українською мовою, всі 7 мелодрам у весняному сезоні будуть російською. За словами продюсера, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт. Тому українська більше підходить для комедій.

"Знайти тональність української мови, щоб глядач сприймав його, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що український складніше дається для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською мовою. Це збільшує вироблення, що потім впливає на бюджет. З комедіями на українському простіше", — пояснює Олена Єремєєва.

Нагадаємо, "Телекритика" входить в холдинг "1+1 медіа".

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" у зв'язку з чим телеканал "1+1" порахував обшуки тиском і зажадав коментарів Баканова.

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Навесні 1+1 покаже 7 мелодрам російською, оскільки українською їх дивляться гірше, — продюсер каналу
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