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06 лютого 2020, четвер, 10:28 10
Економіка 2020-02-06T11:15:02+02:00
Українські Новини
Курс долара і євро в обмінниках знизився: скільки коштує валюта в четвер

Курс долара і євро в обмінниках знизився: скільки коштує валюта в четвер

Валерия Драгомирова
курс в обмінниках, обмінники, Курс валют, Долар, Євро
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.Про це повідомляє BIN.ua.Середній курс купівлі євро знизився на 22,27 коп. до 26,9485 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,59 коп. до 27,4156 UAH/EUR.


Курси готівкової іноземної валюти:

Курсы наличной иностранной валюты:

  Долар США Євро  
  Купівля Продаж Купівля Продаж    
Середній 24,5041 24,8309 26,9485 27,4156    
Максимальний 24,6500 25,2000 27,1500 28,0000    
Мінімальний 24,2000 24,6700 26,7000 27,2000    

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 6 лютого, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 21 коп. в середу зміцнився на 12 коп. до 24,67 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,92% з 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.

 

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