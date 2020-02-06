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06 лютого 2020, четвер, 10:03 14
Світ 2020-02-06T11:15:02+02:00
Українські Новини
Фінляндія має намір збільшити декрет для чоловіків, щоб вони проводили більше часу зі своїми дітьми

Фінляндія має намір збільшити декрет для чоловіків, щоб вони проводили більше часу зі своїми дітьми

Елизавета Кесельман
Фінляндія, Декрет, Декретна відпустка, Декретна вудпустка для чоловіків
Батько і дитина.Фото: pixabay
Батько і дитина.Фото: pixabay

Влада Фінляндії заявили про плани зробити рівними тривалість оплачуваних відпусток (декретів) по догляду за дитиною для чоловіків і жінок.Про це передає ВВС Україна.

Метою такого нововведення є згуртування чоловіків зі своїми малолітніми дітьми, заявляють влади. Крім цього, рішення буде правильним і з точки зору забезпечення гендерної рівності.

У разі схвалення змін, тривалість декрету для чоловіків складе майже 7 місяців - стільки, скільки і для жінок.

При цьому партнери будуть мати право передавати один одному частину своєї квоти.

Крім того, жінки також збережуть за собою право отримати додатковий місячний оплачувану відпустку перед пологами.

Неповним сім'ям, де дитину виховує один з батьків, будуть надаватися відразу дві квоти на 7 місяців.

У Фінляндії чоловіки можуть йти в декретну відпустку і за нинішніми правилами. Однак на практиці цим правом користується лише один з чотирьох фінських чоловіків.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін минулого місяця заявила, що її країні все ще доведеться пройти певний шлях для досягнення гендерної рівності.

Вона також поскаржилася, що занадто мало фінських чоловіків проводять достатньо часу зі своїми малолітніми дітьми.

Гендерно-нейтральна система декретних відпусток вже діє в Португалії: кожен - як мама, так і тато - може взяти 120 днів відпустки при збереженні 100% зарплати. Ще 30 днів можна взяти за умови, що працівник буде отримувати тільки 80% зарплати.

У Данії, наприклад, чоловіки отримують два тижні відпустки після народження дитини. У той же час подружжя можуть поділити декретну відпустку (4 місяці) між собою.

Як повідомляли Українські Новини, чинний прем'єр - міністр Фінляндії Санна Марін стала наймолодшим прем'єром у світі.

Також у грудні в Раді заявляли про зміни в Трудовому кодексі, і про декретну відпустку для чоловіків.

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