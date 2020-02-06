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06 лютого 2020, четвер, 09:41 10
Суспільство 2020-02-06T11:00:02+02:00
Українські Новини
Снігопади і заметілі накриють Карпати: рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку

Снігопади і заметілі накриють Карпати: рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку

Валерия Драгомирова
дснс, Снігова лавина, Зсув снігу
Лавина. Фото: axar.az
Лавина. Фото: axar.az

Сьогодні, 6 лютого, через снігопади і заметілі в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники попереджають про загрозу зсувів снігу на дороги, повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 6 лютого, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.


Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попереджають про погіршення погоди в Україні, що значно ускладнить ситуацію з ожеледицею на дорогах Києва.

За оцінками синоптиків, на столичних дорогах ожеледиця буде настільки сильною, що оголошений I рівень небезпеки - жовтий. У зв'язку з цим КМДА закликали киян бути обережними.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що 6 лютого в центральних областях очікуються снігопади, пориви вітру 15-20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.

Крім того, синоптики прогнозують ранню весну, а бабаки - ранню.

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