Снігопади і заметілі накриють Карпати: рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку

Сьогодні, 6 лютого, через снігопади і заметілі в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники попереджають про загрозу зсувів снігу на дороги, повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 6 лютого, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попереджають про погіршення погоди в Україні, що значно ускладнить ситуацію з ожеледицею на дорогах Києва.



За оцінками синоптиків, на столичних дорогах ожеледиця буде настільки сильною, що оголошений I рівень небезпеки - жовтий. У зв'язку з цим КМДА закликали киян бути обережними.



Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що 6 лютого в центральних областях очікуються снігопади, пориви вітру 15-20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.



Крім того, синоптики прогнозують ранню весну, а бабаки - ранню.