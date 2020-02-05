Баканов прокоментував обшуки на "1+1", закликавши телеканал не спекулювати фактами

Слідчі дії у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука проводилися також у міністрів, представників влади і управління державної охорони, як і на телеканалі "1+1" у редакції програми "Гроші".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, з посиланням на голову Івана Баканова, передають Українські Новини.

"Голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії в цій справі проводилися також стосовно міністрів, представників державної влади й УДО. Окремі чиновники за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставилися до цієї ситуації з розумінням", - сказано в повідомленні СБУ.

Слідчі й оперативники СБУ встановили, що до прослуховування могли бути причетні окремі особи, які періодично відвідують і використовують офіс телеканалу "1+1" на вулиці Куренівській.

"Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або про утиск свободи слова в Україні в цій ситуації мова не йде. І бути не може в принципі. Ми говоримо про неупереджене і всебічне розслідування кримінальної справи про незаконне прослуховування очільника уряду. І слідчі дії проходили не тільки на вулиці Куренівській, 18, а й за іншими адресами осіб, яких перевіряли", - заявив Баканов.

Баканов закликав представників телеканалу "1+1" не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про прослуховування прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

На думку очільникка СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини в цій резонансній справі і всебічно сприяти розслідуванню.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТЗ) у приміщеннях Кабінету Міністрів за ч.3 ст.359 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "1+1" вважає обшуки тиском.

Раніше СБУ вилучила комп'ютер журналіста Куксіна під час обшуків на телеканалі "1+1".