У Миколаєві п'яний таксист ганявся за "гномиками-злодіями"

У Миколаєві патрульні затримали п'яного водія таксі, який порушив ПДР. Своє порушення він пояснив тим, що гнався за "гномами"-злодіями. Про це повідомляє місцеве видання 0512.com.ua.

Так, повідомляється, що патрульні зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Порушник виявився в нетверезому стані і пояснював поліції, що ганявся по місту за "гномами", які нібито вкрали у нього глиняні глечики.

Водій розповів, що з супермаркету "АТБ" вийшли гноми "маленькі і бородаті". Вони, зі слів затриманого, несли п'ять глечиків, які він збирав, а вони вкрали.

На сигнали патрульних чоловік реагував не відразу. Після перевірки драгером з'ясувалося, що в його крові 1,90 проміле алкоголю.

Як повідомляли Українські Новини, в центрі Києва Volkswagen протаранив Suzuki і перекинувся: п'яний водій ліг на землю відпочити.

Тим часом в Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді.