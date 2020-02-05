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05 лютого 2020, середа, 22:39 12
Події 2020-02-05T22:56:19+02:00
Українські Новини
У Миколаєві п'яний таксист ганявся за "гномиками-злодіями"

У Миколаєві п'яний таксист ганявся за "гномиками-злодіями"

Анна Рудык
Водіння в нетверезому стані, Курйози, П'яний водій

У Миколаєві патрульні затримали п'яного водія таксі, який порушив ПДР. Своє порушення він пояснив тим, що гнався за "гномами"-злодіями. Про це повідомляє місцеве видання 0512.com.ua.

Так, повідомляється, що патрульні зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Порушник виявився в нетверезому стані і пояснював поліції, що ганявся по місту за "гномами", які нібито вкрали у нього глиняні глечики.

Водій розповів, що з супермаркету "АТБ" вийшли гноми "маленькі і бородаті". Вони, зі слів затриманого, несли п'ять глечиків, які він збирав, а вони вкрали.

На сигнали патрульних чоловік реагував не відразу. Після перевірки драгером з'ясувалося, що в його крові 1,90 проміле алкоголю.

Як повідомляли Українські Новини, в центрі Києва Volkswagen протаранив Suzuki і перекинувся: п'яний водій ліг на землю відпочити.

Тим часом в Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді.

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