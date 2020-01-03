В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть

В Киеве на улице Тургеневской произошла серьезная авария. Очевидец рассказал полицейским, что пьяный мужчина за рулем Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а потом вышел из авто и лег рядом с ним на землю, чтобы отдохнуть.

Инцидент случился 1 января около 06:00. Об этом сообщает Информатор.

Рядом с местом ДТП, патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Он не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте. По предварительной информации, 57-летний водитель не учел дорожную обстановку, превысил скорость и, как следствие, не справился с управлением. В результате он врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся набок

Suzuki получил серьезные механические повреждения. Чудом, в аварии обошлось без пострадавших. Пройти проверку на драгере водитель Volkswagen отказался, патрульные составили на него протокол по части 1 статьи 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях.