подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть
03 января 2020, пятница, 09:55 15
Происшествия 2020-01-03T09:57:06+02:00
Українські Новини
В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть

В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, ДТП с авто, пьяный водитель, ДТП
ДТП в Киеве. Фото: Информатор.
ДТП в Киеве. Фото: Информатор.

В Киеве на улице Тургеневской произошла серьезная авария. Очевидец рассказал полицейским, что пьяный мужчина за рулем Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а потом вышел из авто и лег рядом с ним на землю, чтобы отдохнуть.

Инцидент случился 1 января около 06:00. Об этом сообщает Информатор.

Рядом с местом ДТП, патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Он не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте. По предварительной информации, 57-летний водитель не учел дорожную обстановку, превысил скорость и, как следствие, не справился с управлением. В результате он врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся набок

Suzuki получил серьезные механические повреждения. Чудом, в аварии обошлось без пострадавших. Пройти проверку на драгере водитель Volkswagen отказался, патрульные составили на него протокол по части 1 статьи 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях.

Больше новостей о: ДТП в Киеве ДТП с авто пьяный водитель ДТП

Новости
Сегодня начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ 10:13
ДТП в Киеве. Фото: Информатор.
В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть 09:55
Сулеймани. Скришот Reuters.
США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала 09:25
Холодницкий ушел в отпуск 09:00
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
больше новостей
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok