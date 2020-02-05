СБУ вилучила комп'ютер журналіста Куксіна в ході обшуків на телеканалі "1+1"

Служба безпеки України вилучила комп'ютер журналіста Євгена Куксіна під час того, як проводила обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1".

Про це свідчить відеотрансляція журналіста Ігоря Колтунова в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"До нас зайшов загін хлопців із характерною зовнішністю і, назвавшись працівниками СБУ, сказали, що будуть проводити обшук нашого колеги з "1+1" Євгена Куксіна", - сказав журналіст у відеотрансляції.

Присутній під час обшуку на відео депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, посилаючись на слова слідчого судді, сказав, що правоохоронці шукають диктофон, на який записувалася нарада прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"Дозвіл на обшук видано за місцем: вулиця Куренівська, будинок 18, 1 поверх, яке використовується Низовцевим Олександром Олександровичем, Куксіним Євгеном Вікторовичем, Даньком Денисом Миколайовичем", - зачитав слідчий суддя.

Також на відео слідчий суддя зажадав від Куксіна здати технічне обладнання, яке могло використовуватися для запису наради Гончарука.

Правоохоронці вилучили комп'ютер журналіста і здійснювали перевірку комп'ютерів, за якими ймовірно міг працювати Куксін.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.