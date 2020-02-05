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05 лютого 2020, середа, 18:25 14
Економіка 2020-02-05T18:30:47+02:00
Українські Новини
У січні міжнародні резерви досягли найвищого рівня з 2012 року

У січні міжнародні резерви досягли найвищого рівня з 2012 року

Анна Рудык
економіка України, долари, НБУ, Міжнародні резерви
Долар
Долар

У січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року становили 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 292,8 млн доларів (в еквіваленті).

У січні вони зросли на 3,9%, досягнувши самого високого рівня з листопада 2012 року.

Збільшення міжнародних резервів у січні обумовлено як успішним розміщенням урядом єврооблігацій, так і операціями Національного банку - управління резервами та на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники.

Наприкінці січня уряд розмістив облігації зовнішньої державної позики на 1 250,0 млн євро.

У той же час на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 656,1 млн доларів (в еквіваленті), з яких 602,2 млн. доларів - на виконання зобов'язань за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті.

Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 міжнародні резерви зросли до 7-річного максимуму.

Раніше, в листопаді, міжнародні резерви збільшилися на 2,5% до 21,9 млрд доларів.

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