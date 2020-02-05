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05 лютого 2020, середа, 15:41 7
Фінанси 2020-02-05T15:47:51+02:00
Українські Новини
Населення другий місяць поспіль здає валюту

Населення другий місяць поспіль здає валюту

Сергій Жолобецький
Валюта, НБУ, долари, населення, курс гривні
Населення продовжує більше здавати валюти, ніж купувати
Населення продовжує більше здавати валюти, ніж купувати

У січні населення продало валюти на 102,4 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в січні чистий продаж валюти населенням перевищила покупку.

У січні населення продало 1 416,3 млн доларів і купив 1 313,9 млн доларів.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,8% з 999,755 млрд гривень станом на 1 грудня до 972,256 млрд гривень на 1 січня.

У жовтні-грудні 2019 року кількість банківських відділень скоротилося на 203 одиниці до 8 002 відділень.

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