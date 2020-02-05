Населення другий місяць поспіль здає валюту

Населення продовжує більше здавати валюти, ніж купувати

Населення продовжує більше здавати валюти, ніж купувати

У січні населення продало валюти на 102,4 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в січні чистий продаж валюти населенням перевищила покупку.

У січні населення продало 1 416,3 млн доларів і купив 1 313,9 млн доларів.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,8% з 999,755 млрд гривень станом на 1 грудня до 972,256 млрд гривень на 1 січня.

У жовтні-грудні 2019 року кількість банківських відділень скоротилося на 203 одиниці до 8 002 відділень.