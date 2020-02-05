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  • У Києві пограбували квартиру депутата Ради Олександра Ткаченка, - ЗМІ
05 лютого 2020, середа, 15:40 11
Події 2020-02-05T16:30:03+02:00
Українські Новини
У Києві пограбували квартиру депутата Ради Олександра Ткаченка, - ЗМІ

У Києві пограбували квартиру депутата Ради Олександра Ткаченка, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Злодій, крадіжка, Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook/ Слуга Народу
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook/ Слуга Народу

В минулий понеділок, 27 січня, у Києві обікрали квартиру депутата Верховної Ради Олександра Михайловича Ткаченка (тезка колишнього шефа 1+1, - Ред. В момент злочину господарів не було вдома. Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на власні джерела у МВС.

Домушники підібрали ключі до замків квартири нардепа, розташованої на вулиці Лютеранській у Києві, і винесли все не громіздкі цінності, які могли вміститися під одягом і ручної поклажі. Пропали кілька ноутбуків, двоє наручних годин (одні з них марки Orient), брендові сонцезахисні окуляри, два золотих персні з каменями, парфуми і золота шпилька у вигляді тризубця.

Поліція завела кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 185 КК України - "Крадіжка з проникненням". Якщо злочинців знайдуть, їм загрожує до 6 років в'язниці.

Про потерпілого відомо, що це народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко. Він виріс і виховувався в місті Татарбунари. Закінчив юридичний факультет Одеської національної юридичної академії. З 2007 по 2016 рік працював юрисконсультом підприємств і керівником у юридичній компанії.

З 2011 року Ткаченко займається адвокатською діяльністю. З 2016 року є керуючим партнером юридичної фірми "Арт де Лекс". У 2014 році був кандидатом в народні депутати від Партії зелених (№ 30 у виборчому списку).

На парламентських виборах 2019 року пройшов у Раду від "Слуги народу" по виборчому округу №141 в Білгород-Дністровському.

Нагадаємо, раніше депутата Ар'єва обікрали на київському вокзалі.

Також раніше в Глевасі напали на будинок депутата Пинзеника: господаря оселі та його дружину зв'язали і пограбували.

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