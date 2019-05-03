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03 мая 2019, пятница, 10:00 506
Происшествия 2019-05-03T10:00:24+03:00
Українські Новини
В Глевахе напали на дом депутата Пинзеника: хозяина дома и его жену связали и ограбили

В Глевахе напали на дом депутата Пинзеника: хозяина дома и его жену связали и ограбили

Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. Фото: pervomayka.com
Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. Фото: pervomayka.com

4 неизвестных совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.

Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал.

Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что участника протеста "евробляхеров" сбило авто депутата Пинзеника

Пинзеник утверждал, что мужчина сам взобрался на капот и немного на нем полежал.

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