В Глевахе напали на дом депутата Пинзеника: хозяина дома и его жену связали и ограбили

4 неизвестных совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.

Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал.

Полиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что участника протеста "евробляхеров" сбило авто депутата Пинзеника.

Пинзеник утверждал, что мужчина сам взобрался на капот и немного на нем полежал.