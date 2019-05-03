В Глевахе напали на дом депутата Пинзеника: хозяина дома и его жену связали и ограбили

4 неизвестных совершили разбойное нападение на дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника в Киевской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.\r\n"4 неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.\r\nСумму похищенных средств спикер полиции не назвал.\r\nПолиция предпринимает меры для поиска и задержания преступников.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация, что участника протеста "евробляхеров" сбило авто депутата Пинзеника. \r\nПинзеник утверждал, что мужчина сам взобрался на капот и немного на нем полежал.