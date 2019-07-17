Депутата Арьева обокрали на киевском вокзале

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале карманники ограбили нардепа Владимира Арьева.

Из-за отсутствия времени Арьев не писал заявление в полицию, поскольку у него был поезд в Винницу. Но после публикации его поста, в сети посыпались массовые жалобы других потерпевших о подобном инциденте.

"Можно констатировать, что на киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытягивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять как открыли ее сумку, или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи. Задержание грабителей и передача полиции ни к чему не приводит. Свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката", - написал Владимир Арьев.

Чиновник обратился к нацполиции Киева и "Укрзализныце" с требованием провести антикриминальный рейд на вокзале, а также скоординировать свои действия и установить достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы карманников можно было идентифицировать и привлечь к уголовной ответственности.

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