Зеленський не витратив жодної копійки з бюджету на зйомки дорогого новорічного привітання

Державне управління справами (ДУС) при Президентові України повідомило, що не здійснювало оплату витрат, що пов'язані з підготовкою привітання Президентом Володимиром Зеленським громадян з Новим 2020 роком.

Про це йдеться у відповіді ДУС у відповіді на інформаційний запит Українських Новин.

"Документи на отримання послуг, пов'язаних з підготовкою привітання Президентом України Володимиром Зеленським громадян з Новим роком, до Державного управління справами не надходили, і, відповідно, оплата за них не здійснювалась", - вказано у відповіді.

Також ДУС проінформувало, що забезпечення діяльності Президента України здійснюється Державним управлінням справами за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України" (КПКВК 0301010).

Нагадаємо, у відеопривітанні Президента Зеленського з Новим 2020 роком брали участь співаки Олег Винник, Потап, Dzidzio, співачки Оля Полякова та Тіна Кароль, а також багато відомих українців.

Як повідомляли Українські Новини, 1 січня Президент Зеленський побажав українцям у 2020 році жити в єдності та з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.