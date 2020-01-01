В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль

В видеопоздравлении Президента Владимира Зеленского украинцев с Новым годом снялись певцы Олег Винник, Потап, Dzidzio, певицы Оля Полякова и Тина Кароль.

Первые 2/3 видео Зеленский был снят сам, без семьи, в новогодних декорациях, передают Українські Новини.

"Дорогие украинцы, в новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток, много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они не родились", - сказал Президент.

Последующие 5 минут украинцев поздравляли известные соотечественники.

Киев презентовали рэпер Потап, певцы Юлия Санина (группа "The Hardkiss") и Тарас Тополя ("Антитіла"), Донбасс - спортсмены Сергей Губка (легкоатлет), Олег Верняев (гимнаст) и Юлия Левченко (прыгунья в высоту), Крым - боксер Александр Усик, ведущая Маша Ефросинина и певица Джамала.

Из Львова украинцев поздравил певец Dzidzio, из Черкасс - певец Олег Винник и ведущий Владимир Остапчук, из Ивано-Франковска - певица Тина Кароль, ведущий Юрий Горбунов и силач Василий Вирастюк, из Харькова - певцы Сергей Бабкин и Владимир Дантес, из Хмельницкого - ведущая Леся Никитюк, а с Волыни - певец Monatik.

Также украинцев поздравили певцы Оля Полякова (Винница), Макс Барских и Светлана Тарабарова (Херсон), Алина Паш (Закарпатье), Евгений Галич (Полтава, группа О.Torvald), Арсен Мирзоян (Запорожье), Нина Матвиенко (Житомир), пловец Денис Силантьев (Запорожье) и хореограф Дмитрий Коляденко (Сумы).

Кроме того, к поздравлениям присоединились телеведущие, комики и актеры Андрей Шабанов (Одесса), Лилия Ребрик (Черновцы), Игорь Ласточкин (Днепр), Татьяна Песык (Тернополь), Александр Педан (Хмельницкий), Гарик Бирча (Крапивницкий), Руслан Ханумак (Запорожье), Станислав Боклан (Житомир).

Кривой Рог представлен в ролике актерами студии "Квартал 95" - Евгением Кошевым, Александром Пикаловым, Юрием Краповым и Степаном Казаниным.

Из представителей власти в видеопоздравлении снялись: первый Президент Украины Леонид Кравчук (Ривне), начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак (Львов), премьер-министр Алексей Гончарук (Чернигов), первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук (Хмельницкий) и депутат от фракции "Слуга народа", борец Жан Беленюк (Киев).

Все они сказали несколько слов пожеланий украинцам, после чего вместе с Зеленским провели отсчет до 00:00 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский желает украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины.