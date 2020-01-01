подписаться на рассылку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль
01 января 2020, среда, 00:02 799 Видео
Политика 2020-01-01T00:02:01+02:00
Українські Новини
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль

В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль

Виолетта Чайковская
Олег Винник, Потап, DZIDZIO, Тина Кароль, Владимир Зеленский, Поздравление с Новым годом
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео

В видеопоздравлении Президента Владимира Зеленского украинцев с Новым годом снялись певцы Олег Винник, Потап, Dzidzio, певицы Оля Полякова и Тина Кароль.

Первые 2/3 видео Зеленский был снят сам, без семьи, в новогодних декорациях, передают Українські Новини.

"Дорогие украинцы, в новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток, много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они не родились", - сказал Президент.

Последующие 5 минут украинцев поздравляли известные соотечественники.

Киев презентовали рэпер Потап, певцы Юлия Санина (группа "The Hardkiss") и Тарас Тополя ("Антитіла"), Донбасс - спортсмены Сергей Губка (легкоатлет), Олег Верняев (гимнаст) и Юлия Левченко (прыгунья в высоту), Крым - боксер Александр Усик, ведущая Маша Ефросинина и певица Джамала.

Из Львова украинцев поздравил певец Dzidzio, из Черкасс - певец Олег Винник и ведущий Владимир Остапчук, из Ивано-Франковска - певица Тина Кароль, ведущий Юрий Горбунов и силач Василий Вирастюк, из Харькова - певцы Сергей Бабкин и Владимир Дантес, из Хмельницкого - ведущая Леся Никитюк, а с Волыни - певец Monatik.

Также украинцев поздравили певцы Оля Полякова (Винница), Макс Барских и Светлана Тарабарова (Херсон), Алина Паш (Закарпатье), Евгений Галич (Полтава, группа О.Torvald), Арсен Мирзоян (Запорожье), Нина Матвиенко (Житомир), пловец Денис Силантьев (Запорожье) и хореограф Дмитрий Коляденко (Сумы).

Кроме того, к поздравлениям присоединились телеведущие, комики и актеры Андрей Шабанов (Одесса), Лилия Ребрик (Черновцы), Игорь Ласточкин (Днепр), Татьяна Песык (Тернополь), Александр Педан (Хмельницкий), Гарик Бирча (Крапивницкий), Руслан Ханумак (Запорожье), Станислав Боклан (Житомир). 

Кривой Рог представлен в ролике актерами студии "Квартал 95" - Евгением Кошевым, Александром Пикаловым, Юрием Краповым и Степаном Казаниным.

Из представителей власти в видеопоздравлении снялись: первый Президент Украины Леонид Кравчук (Ривне), начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак (Львов), премьер-министр Алексей Гончарук (Чернигов), первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук (Хмельницкий) и депутат от фракции "Слуга народа", борец Жан Беленюк (Киев).

Все они сказали несколько слов пожеланий украинцам, после чего вместе с Зеленским провели отсчет до 00:00 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский желает украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины. 

Больше новостей о: Олег Винник Потап DZIDZIO Тина Кароль Владимир Зеленский Поздравление с Новым годом

Новости
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
Владимир Зеленский. Скриншот видео поздравления с Новым годом 2020
Зеленский желает украинцам единства и уважения друг к другу ради успешного будущего Украины в 2020 00:01 Видео
Гололедица и мокрый снег: чего ожидать от погоды в первый день нового года 21:00
ДТП под Полтавой. Фото: Нацполиция
Под Полтавой микроавтобус врезался в столб: два погибших, четверо раненых 19:48
Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа 19:21
больше новостей
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение 09:04
В последний день года ударят морозы со снегом и дождем: прогноз на Новый год 21:00
Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время 07:00
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
больше новостей
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Украина заплатила слишком высокую цену в обмене пленными с РФ, — der Spiegel 19:45
Врачи озвучили результаты медосмотра пленных - у всех посттравматическое стрессовое расстройство 15:38
Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok