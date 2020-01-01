Зеленский желает украинцам единства и уважения друг к другу ради успешного будущего Украины в 2020

Президент Владимир Зеленский желает украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины.

Об этом он сказал в новогоднем поздравлении, передают Українські Новини.

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Зеленский начал с того, что обычно президенты в поздравлениях убеждают, что за год жизнь улучшилась, хоть этого пока и не заметно, поэтому украинцы часто отключают звук во время их обращений.

"Сегодня будет по-другому", - заявил он.

Президент призвал зрителей честно ответить самим себе на вопрос о том, кто они.

"Мы с вами очень разные. Так, кто мы: 73%, которые избрали Президента, 25%, которые его не воcпринимают, или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает рождество 25 декабря или 7 января?.. Кто читает Жадана или слушает Maruv? Смотрит "Иронию судьбы" или "Один дома"?.. Празднует 8 марта или считает его пережитком "совка"?.. Мы те, кто говорят "я тебе кохаю" или "я тебя люблю"?", - спросил он.

Зеленский констатировал, что украинцы очень разные.

"Все это украинцы. Не идеальные и не святые, потому что просто живые люди, со своими недостатками и тараканами. Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец, нет строки "партриот, "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязательства", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что украинцев много чего объединяет.

"Все это мы. И как нам таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши отличия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами. Перестали бы мы их уважать, если бы узнали, за кого на выборах голосовал Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода и Хмельницкий имели разные взгляды относительно НАТО? Было бы нам важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? Как Ступка или Быков относятся к нормандскому формату?", - сказал Президент.

По его мнению, украинцы чтят великих соотечественников не за их политические предпочтения, потому что "ценят на самом деле другое".

"Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. Мы счастливы, если влюблены, не важно где – в Славянске или Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат, как в Тернополе, так и в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и пленные, плакали от счастья все мы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в истории Украины много объединяющих украинцев эпизодов, но призвал граждан объединяться не "эпизодически", а ежедневно.

"В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей: научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна. Страна, где нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что именно совместное видение будущего должно объединить украинцев.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году, когда Зеленский ещё не был президентом, телеканал "1+1" выпустил его поздравление в то время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравление от президента. Приветствие Петра Порошенко из-за этого закончилось уже после полуночи. В своем поздравлении тогда Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Позже Зеленский назвал технической ошибкой трансляцию своего поздравления с Новым годом вместо поздравления Порошенко.