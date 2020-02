У 2019 компанія Коломойського і Хомутинника збільшила видобуток газу на 38%

У 2019 "Укрнафтобуріння" збільшило видобуток газу на 38% до 734,6 млн куб. м

У 2019 приватне акціонерне товариство "Укрнафтобуріння" збільшило видобуток природного газу на 38%, або на 201,5 млн куб. м, до 734,6 млн куб. м порівняно з 2018 роком (533,1 млн куб. м).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини.

Крім того, в 2019 році компанія збільшила видобуток нафти і конденсату на 22%, або на 15,8 тис. тонн, до 87,1 тис. тонн порівняно з 2018 (71,3 тис. тонн).

В цілому по Сахалінському родовищу видобуток газу в 2019 році становив 862,1 млн куб. м, видобуток нафти і конденсату - 92,7 тис. тонн.

Обсяг видобутку компанії за грудень 2019 року становив 71,1 млн куб. м природного газу і 8,5 тис. тонн нафти і конденсату, що перевищує показник аналогічного періоду 2018 року на 29% і 27% відповідно.

Протягом 2019 року компанія освоїла п'ять нових свердловин і провела низку робіт з підтримки та інтенсифікації видобутку наявних свердловин.

Згідно з повідомленням, стабільне зростання виробничих показників компанії обумовлено інвестиціями в розвиток компанії, в тому числі в новітні технології буріння й інтенсифікації, істотним посиленням геологічної і технічної команди, залученням до команди професіоналів міжнародного рівня.

В 2018 році "Укрнафтобуріння" збільшило видобуток природного газу на 36,7%, або на 143 млн куб. м, до 533 млн куб. м порівняно з 2017 роком (390 млн куб. м).

Крім того, 2018 року компанія збільшила видобуток нафти і конденсату на 67,4%, або на 29 тис. тонн, до 72 тис. тонн порівняно з 2017 роком (43 тис. тонн).

44,9% акцій компанії належить кіпрській Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британськими Ares Systems Ltd і Ariana Bussines Ltd, ще 10% компанії належить нідерландській JKX Ukraine B.V.

З липня 2015 року головою правління компанії "Укрнафтобуріння" є колишній директор з корпоративного розвитку та стратегії нафтовидобувної компанії "Укрнафта" Михайло Бакуненко.

За твердженням колишнього голови депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталія Хомутинника, "Укрнафтобуріння" афілійовано з ним і бізнесменом Ігорем Коломойським.