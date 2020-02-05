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05 лютого 2020, середа, 14:05 4
Кабмін 2020-02-05T14:28:13+02:00
Українські Новини
Кабмін схвалив нацпрограму співпраці з НАТО, максимально наближену до членства

Кабмін схвалив нацпрограму співпраці з НАТО, максимально наближену до членства

Ярина Вацяк
Кабмін, зовнішня політика України, Нато, Україна-НАТО
Україна-НАТО. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Україна-НАТО. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

Кабінет Міністрів схвалив річну національну програму "Україна - Організація Північноатлантичного договору (НАТО)" на 2020 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабмін схвалив проект указу Президента про затвердження річної нацпрограми.

Зі слів Гончарука, в центрі уваги програми вперше перебувають права, свободи та інтереси людини.

Крім того, вперше розробка документа виконувалася за міжнародною методикою Results-Based Management (Управління, орієнтоване на результат), яка використовується для підготовки подібних документів країнами-членами НАТО, Світового банку і ООН.

Гончарук також зазначив, що програма максимально наближена за складом до плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Згідно з додатком до проєкту указу, особливу увагу в програмі приділено активізації процесів досягнення відповідності критеріям членства в НАТО шляхом прискорення внутрішньодержаних реформ, переведення сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО і поліпшення взаємосумісності Збройних сил України та армій держав-членів НАТО, зміцнення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України, створення Національної системи стійкості як комплексного механізму оцінки ризиків, планування, реагування на кризову ситуацію і відновлення початкового стану держави, а також підвищення рівня професійної компетентності працівників сектору безпеки і оборони України.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація цього указу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Проєкт указу передбачає, що Міністерство культури, молоді та спорту, Державного комітету телебачення і радіомовлення, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та інші органи, що беруть участь у виконанні річної нацпрограми НАТО повинні забезпечити регулярне інформування громадськості про пербіг і результати її виконання.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.

В 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.

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