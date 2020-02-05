Через коронавірус на карантин відправили ще один круїзний лайнер з майже двома тисячами осіб

Слідом за кораблем, затриманим на карантин біля берегів Японії, у Гонконзі через загрозу зараження вирішили провести медичну перевірку пасажирів круїзного лайнера Dream World. Про це повідомляє CNN.

На борту судна, яке стоїть у порту Гонконга, перебувають понад 1,8 тисяч осіб. Практично всі вони — жителі Гонконгу. Пасажирам і членам екіпажу заборонили сходити на сушу.

Причиною карантину стали висока температура, кашель і біль у горлі у десятків членів екіпажу.

Наголошується, що напередодні World Dream хотів зайти в порт міста міста Гаосюн на південно-заході Тайваню, але йому заборонили це робити.

За останніми даними, у світі коронавірусом заразилися 24500 людей. У важкому стані знаходяться 3212 людей. Померли — 493 людини.

Як повідомляли Українські Новини, через поширення нового коронавіруса, 4 лютого МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья — Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм.

Тим часом, Росія вивозить з Уханя своїх громадян військово-транспортними судами. На борту судна були 80 осіб з особистими речами.