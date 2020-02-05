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05 лютого 2020, середа, 12:00 14
Кабмін 2020-02-05T13:00:02+02:00
Українські Новини
У Раді не виключають відставку Кабміну

У Раді не виключають відставку Кабміну

Надежда Комендантова
Олексій Гончарук, Данило Гетманцев, Рада, Відставка Кабміну, Кабмін
Гончарук та Зеленський. Фото: Кабмін
Гончарук та Зеленський. Фото: Кабмін

Зміна всього складу Кабінету міністрів України можлива раніше ніж через рік.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає РБК-Україна.

За його словами, результати роботи Кабміну сьогодні є незадовільними.

"Президент під час вчорашньої наради з Кабміном вислухав їх звіт. Президент вказав на недоліки в їх роботі, які повинні бути виправлені. В тому числі, кадрові недоліки. В тому числі, недоліки щодо величезних сум компенсацій, які досі продовжують виплачуватись. Якщо ви бачили звіт уряду, то це великий документ, який присвячений всім напрямкам його роботи і, дійсно, результати якісь є. Але безперечно, на сьогодні вони є незадовільними", - заявив Гетьманцев.

При цьому парламентар відповів на питання: "Чи можна через рік очікувати повну заміну складу уряду?".

"Я думаю, що раніше", - сказав глава комітету.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук не представив Раді звіт про роботу Кабміну до 4 лютого за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Після скандалу, пов'язаного нібито прослуховуванням Олексія Гончарука 17 січня прем'єр-міністр подав заяву про відставку.

Зеленський після заяви Гончарука про відставку сказав, що дає уряду шанс, але доручає зробити кілька кроків, у тому числі провести кадрові зміни, розділити деякі раніше об'єднані міністерства та врегулювати питання з зарплатами і преміями керівникам міністерств і держкомпаній.

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