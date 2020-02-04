Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день став багатшим майже на 5 млрд доларів

Акції американського автовиробника Tesla станом на вівторок, 4 лютого, зросли на 20% відразу після відкриття торгів — до $933.

Ринкова капіталізація зросла до 165 мільярдів доларів. З грудня акції компанії подорожчали більш ніж удвічі, пише "Бізнес НВ".

минулого тижня зростання котирувань викликала звітність компанії за четвертий квартал. За цей період вона отримала $105 млн прибутку.

В понеділок на закритті торгів вартість акцій становила $780 (+86,5% з початку року). 3 лютого вони подорожчали на 19,9%. Ринкова капіталізація компанії виросла до $140 млрд. Серед автовиробників дорожче тільки японська Toyota, капіталізація якої складає $227 млрд.

"Я просто не можу повірити цим навіженим акцій. Це безумство", — сказав у коментарі CNBC аналітик Roth Capital Крейг Ірвін.

На тлі зростання акцій Tesla стан Ілона Маска, засновника компанії, зросла за останній день на $4,7 млрд, а з початку року — на $13,5 млрд, повідомляє Bloomberg. Агентство оцінює його статки в $41 млрд. Маск займає 22-е місце в рейтингу найбагатших людей світу. Йому належить приблизно п'ята частина акцій компанії.

Раніше повідомлялося, що Маск отримає близько $346 млн, якщо ринкова капіталізація Tesla протягом декількох місяців буде вище $100 млрд. $346 млн — перший транш винагороди на загальну суму $2,6 млрд.

Нагадаємо, раніше на Tesla, Apple і Microsoft подали в суд і звинувачують у загибелі дітей в шахтах Конго.

Тим часом, Ілон Маск представив электропикап Cybertruck від Tesla.