підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 лютого 2020, вівторок, 21:10 9
Фінанси світу 2020-02-04T22:00:04+02:00
Українські Новини
Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день став багатшим майже на 5 млрд доларів

Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день став багатшим майже на 5 млрд доларів

Ярина Вацяк
акції компаній, котирування, Ілон Маск, Tesla
Ілон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk
Ілон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk

Акції американського автовиробника Tesla станом на вівторок, 4 лютого, зросли на 20% відразу після відкриття торгів — до $933.

Ринкова капіталізація зросла до 165 мільярдів доларів. З грудня акції компанії подорожчали більш ніж удвічі, пише "Бізнес НВ".

минулого тижня зростання котирувань викликала звітність компанії за четвертий квартал. За цей період вона отримала $105 млн прибутку.

В понеділок на закритті торгів вартість акцій становила $780 (+86,5% з початку року). 3 лютого вони подорожчали на 19,9%. Ринкова капіталізація компанії виросла до $140 млрд. Серед автовиробників дорожче тільки японська Toyota, капіталізація якої складає $227 млрд.

"Я просто не можу повірити цим навіженим акцій. Це безумство", — сказав у коментарі CNBC аналітик Roth Capital Крейг Ірвін.

На тлі зростання акцій Tesla стан Ілона Маска, засновника компанії, зросла за останній день на $4,7 млрд, а з початку року — на $13,5 млрд, повідомляє Bloomberg. Агентство оцінює його статки в $41 млрд. Маск займає 22-е місце в рейтингу найбагатших людей світу. Йому належить приблизно п'ята частина акцій компанії.

Раніше повідомлялося, що Маск отримає близько $346 млн, якщо ринкова капіталізація Tesla протягом декількох місяців буде вище $100 млрд. $346 млн — перший транш винагороди на загальну суму $2,6 млрд.

Нагадаємо, раніше на Tesla, Apple і Microsoft подали в суд і звинувачують у загибелі дітей в шахтах Конго.

Тим часом, Ілон Маск представив электропикап Cybertruck від Tesla.

Більше новин про: акції компаній котирування Ілон Маск Tesla

Національний індекс цін на Варшавській фондовій бі...
На міжбанку котирування перевищили позначку 25,00 ...
Маск хоче до 2050 року доставити на Марс мільйон л...
На Tesla, Apple і Microsoft подали в суд і звинува...
Гончарук не виконав обіцянку, дану Зеленському про надання звіту роботи Кабміну до 4 лютого
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень
Новини
МАУ останній раз вивезла пасажирів з Китаю і призупинила рейси 22:24
П'ять країн вимагають від Ірану передати "чорні ящики" 21:58
Рівненська область призупинила заняття в 266 школах через грип та ГРВІ 21:47
Начальника секретаріату Кабміну підозрюють в отриманні 2 млн гривень хабара 21:45
Росія за допомогою військового літака евакуює своїх громадян з Уханю 21:32
більше новин
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
Україна повинна забезпечити повне та прозоре розслідування нападів на журналістів, – доповідь ПАРЄ 07:14
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
За екс-заступника міністра Кирюшина внесли 6 млн гривень застави, він вийшов з СІЗО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok