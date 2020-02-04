Начальника секретаріату Кабміну підозрюють в отриманні 2 млн гривень хабара

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника управління секретаріату Кабінету Міністрів за підозрою у вимаганні та отриманні від підприємця 2 мільйонів гривень хабара.

Про це йдеться в повідомленні прем'єр-міністра Олексія Гончарука на його телеграм-каналі, передають Українські Новини.

Прем'єр зазначив, що правоохоронці затримали держслужбовця і його посередника.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у ч. 3. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Прем'єр подякував оперативників ДБР за виконану роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") про підозру у вимаганні 400 тис. доларів хабара.

Раніше НАБУ відкрило справу стосовно Мунтяна за підозрою в отриманні хабара в розмірі 180 тис. доларів.