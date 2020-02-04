Рада з питань свободи слова закликає Мінкульт не вносити в Кабмін законопроект про дезінформацію

Рада з питань свободи слова і захисту прав журналістів при Президентові України закликає Міністерство культури не вносити в Кабінет Міністрів законопроект про дезінформацію.

Про це на своїй сторінці написала представник ради зі свободи слова Тетяна Попова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Рада поділяє стурбованість цим документом разом з українськими журналістами, представниками громадянського суспільства та міжнародними організаціями. Тому Рада звертає увагу Президента України, Уряду та Верховної Ради на неприйнятність прийняття закону в такому вигляді, а також закликає Міністерство культури, молоді і спорту не вносити цей текст законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України, як такий, що не відповідає вимогам Конституції України, а також міжнародним практикам", - написала вона.

Вона зазначила, що рада вивчивла текст законопроекту та прийшла до висновку, що його зміст не відповідає заявленій меті - боротьбі з дезінформацією і замість цього він звужує свободу слова в країні, сприяє самоцензурі журналістів і звужує їх права.

Спираючись на експертизу медіаюристів, рада прийшла до висновку і вважає неприйнятними такі ініціативи, як введення кримінальної відповідальності для журналістів, надмірні та непропорційні адміністративно-правові санкції, втручання держави в питання саморегулювання журналістів, штучне розділення журналістів на "професійних" і просто "журналістів", а також те, що діяльність Уповноваженого з питань інформації (нового органу, який повинен з'явитися, якщо буде прийнятий цей законопроект) спрямована на обмеження права на свободу вираження думок, а не на захист конкретних інформаційних прав громадян.

Крім того, рада вважає неприйнятною заборону анонімного поширення інформації.

Також рада рекомендує Міністерству культури, молоді і спорту у найкоротші терміни створити експертну робочу групу, яка повинна виробити інструменти протидії дезінформації в українському інформаційному просторі.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді Європи заявили, що законопроект про дезінформацію загрожує свободі слова в Україні.

А місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа.