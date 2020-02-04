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04 лютого 2020, вівторок, 17:32 7
Економіка 2020-02-04T18:15:01+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, курс долара до гривні, курс гривні, Міжбанк
Гроші
Гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 21 коп. до 24,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,94-24,96 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,79-24,82 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,77-24,82 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,42% з 23,74 UAH/USD до 24,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

У вівторок долар і євро почали падати в обмінниках Києва.

Курс продажу готівкового долара знизився в порівнянні з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,20 копійки.

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