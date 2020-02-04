Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 21 коп. до 24,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,94-24,96 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,79-24,82 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,77-24,82 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,42% з 23,74 UAH/USD до 24,79 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



У вівторок долар і євро почали падати в обмінниках Києва.

Курс продажу готівкового долара знизився в порівнянні з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,20 копійки.