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03 февраля 2020, понедельник, 16:38 16
Экономика 2020-02-03T16:39:44+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась до 25

Гривна на межбанке укрепилась до 25

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, курс гривны к доллару, Курс гривны, Межбанк
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 15 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 25,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,08-25,12 UAH/USD, затем котировки снизились до 25,04-25,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,98-25,03 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,31% с 23,74 UAH/USD до 25,00 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по повысился по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро повысился на 23,96 коп. до 27,3703 UAH/EUR, курс продажи повысился на 22,87 коп. до 27,8378 UAH/EUR.

Тем временем в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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