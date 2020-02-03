Гривна на межбанке укрепилась до 25

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 15 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 25,00 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,08-25,12 UAH\/USD, затем котировки снизились до 25,04-25,07 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,98-25,03 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,31% с 23,74 UAH\/USD до 25,00 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по повысился по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH\/USD. Средний курс покупки евро повысился на 23,96 коп. до 27,3703 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 22,87 коп. до 27,8378 UAH\/EUR.Тем временем в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.