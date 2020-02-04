"Богдан Моторс" має намір скоротити 600 співробітників через дії НАБУ і САП

Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (Київ), що входить в корпорацію "Богдан", має намір скоротити 600 співробітників. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Наголошується, що через слідчі дії, проведені Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро, партнери компанії виходять з переговорів і перестають підписувати нові контракти.

У компанії підкреслюють, що провадження у справі продовжується вже більше півтора років, проте справжніх претензій ні до "Богдан Моторс", ні до його керівників не висувається.

"Своїми діями НАБУ і САП фактично дестабілізують господарську діяльність "Богдан Моторс", наслідком чого, в тому числі, є і скорочення понад 600 працівників", - сказано в повідомленні.

У компанії підкреслили, що в умовах збройної агресії Російської Федерації "Богдан Моторс" не тільки забезпечує потребу військових у вантажних автомобілях, санітарних автомобілях і бронетехніці, але і займається виробництвом цивільного транспорту.

Як повідомляли Українські Новини, "Богдан Моторс" заперечує звинувачення у зловживаннях при поставку автомобілів для Збройних сил.

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який є засновником корпорації "Богдан".

Пізніше НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірної інформації. Один з епізодів – закупівля Міноборони автомобілів "Богдан".

У січні-вересні 2019 року входить в корпорацію "Богдан" автомобільна компанія "Богдан Моторс" (Київ), згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, отримала чистий прибуток у розмірі 653,899 млн гривень проти чистого збитку 55,8 млн гривень за аналогічний період 2018 року.