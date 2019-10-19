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19 октября 2019, суббота, 13:21 17
Бизнес 2019-10-19T13:30:04+03:00
Українські Новини
"Богдан Моторс" отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для ВСУ

"Богдан Моторс" отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для ВСУ

Свинарчук, Богдан Моторс, Олег Гладковский, Коррупция в
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

В то время, как СМИ утверждают, что фирма Гладковского получила еще 16 миллионов по тайным соглашениям с армией, входящая в корпорацию "Богдан" завод "Богдан Моторс" (Черкассы) отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для Вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении коллектива "Богдан Моторс".

"Коллектив ДП "АЗЗ №2 АО "АК "Богдан Моторс" с возмущением узнал о неправдивых и безосновательных обвинениях, обнародованных во время судебного заседания ВАКС 18 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Коллектив подчеркивает, что все контракты по оборонному заказы выполняются заводом досрочно.

При этом автомобили не имели претензий от военных, а гарантийные обращения находятся на минимальном уровне, а стоимость грузовиков "Богдан-63172" формировалось в полном соответствии с законодательной базой и подзаконными актами, а именно постановлениями Кабмина №517 и №464.

"Деятельность нашего предприятия, как исполнителя государственного оборонного заказа постоянно находилась под контролем соответствующих государственных органов. Поэтому сейчас найти в ней "криминал" в угоду политическому заказу будет возможно будет только путем манипуляций и откровенных фальсификаций со стороны заказчиков и исполнителей таких действий", - говорится в заявлении.

Коллектив подчеркивает, что разворачивающиеся события вокруг предприятия вносят нервозность в коллектив и ставит под угрозу выполнение оборонного заказа.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому.

Гладковского задержали по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. В то же время сын Гладковского Игорь заявил, что его отца задержали за картину с лицом президента России Владимира Путина из гильз, а само задержание не связано с хищениями в оборонной сфере. Гладковский-младший уверяет, что эту картину Олег Гладковский купил для демонстрации партнерам из США как доказательства агрессии России. В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

Тем временем Гладковский объявил голодовку

Суд начал избирать меру пресечения Гладковскому 18 октября после 20:00, заседание продолжится в 12:00 сегодня. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят суд взять Гладковского под стражу и установить залог 100 млн гривен.

 

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