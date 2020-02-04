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04 лютого 2020, вівторок, 16:32 13
Судова влада 2020-02-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
Чоловіка, який пропонував хабар за особливий статус Львова, позбавили волі на 5 років

Чоловіка, який пропонував хабар за особливий статус Львова, позбавили волі на 5 років

Ярина Вацяк
Федералізація, Хабар, Сепаратизм
СБУ у Львівській області. Фото: facebook.com/SBULviv
СБУ у Львівській області. Фото: facebook.com/SBULviv

У Львівській області за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який спонукав чиновника Львівської облради до прийняття рішень, які несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни, пропонуючи хабар.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Управління Служби безпеки України у Львівській області в Facebook.

"Досудовим слідством встановлено, що зловмисник намагався дати чиновнику хабар у сумі 50 000 гривень за винесення на розгляд сесії облради проекту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави про надання Львівській області спеціального економічного статусу. Такі звернення є частиною гібридної агресії проти України і називаються "тихою федералізацією"", - йдеться в ньому.

Чоловіка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України, та засуджено до 5 років позбавлення волі.

Апеляційний суд Львівської області залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підкреслив неможливість федералізації України.

Раніше Львівська облрада вимагає від Зеленського не погоджуватися на федералізацію України на саміті "нормандської четвірки".

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