Львовский облсовет требует от Зеленского не соглашаться на федерализацию Украины на саммите "нормандской четверки"

Львовский облсовет требует от Зеленского не соглашаться на федерализацию Украины на саммите "нормандской четве

Львовский областной совет требует от Президента Владимира Зеленского не соглашаться на федерализацию Украины на саммите лидеров стран "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Франции и Германии) в случае поступления такого предложения. Решение об этом было принято на сессии Львовского областного совета 5 декабря, передают Українські Новиини.

За него проголосовали 58 депутатов при минимально необходимых 43.

"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые исходят из длительной агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандской формате принципиальных позиций - красных линий, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине: никаких компромиссов по унитарности государства - никакой федерализации", - говорится в решении.

Также облсовет требует не идти на компромиссы в вопросе европейского и евроатлантического курса и не предпринимать никаких политических действий, в частности выборов, на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над границей.

Кроме этого, облсовет призывает не идти на компромиссы в вопросах деоккупации и возвращения Крыма Украине, а также не прекращать международных судебных процессов против России.

В своем решении депутаты призывают всех выйти 8 декабря в 13:00 на Майдан Незалежности в Киеве, чтобы продемонстрировать единство и решимость в борьбе за Украину.

Депутаты также намерены приехать в Киев на акцию.

Как сообщали Українські Новини, представители церквей и религиозных конфессий Украины на встрече в Офисе Президента благословили Владимира Зеленского перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Франции и Германии).