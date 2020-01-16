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16 января 2020, четверг, 17:18 25
Общество 2020-01-16T17:19:40+02:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали о том, какие медуслуги будут бесплатными с апреля 2020 года

В Минздраве рассказали о том, какие медуслуги будут бесплатными с апреля 2020 года

Елизавета Кесельман
Минздрав, Лекарства, Бесплатные медицинские услуги, Доступные лекарства
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

В Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев с 1 апреля 2020 года.

Так, программа медицинских гарантий касается первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации и программы "Доступные лекарства".

Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний.

Медицинская помощь при инсульте/инфаркте:

  • диагностика: компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования;
  • проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт);
  • круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
  • реабилитационная помощь в остром периоде.

Медицинские услуги в родах:

  • физиологические роды;
  • ургентное и плановое кесарево сечение;
  • мониторинг состояния женщины и ребенка;
  • обезболивание во время родов;
  • лабораторные и инструментальные обследования;
  • интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у пациентки;
  • реанимация и стабилизация состояния новорожденных;
  • вакцинация;
  • метаболический скрининг у новорожденных;
  • консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Медицинская помощь для недоношенных детей:

  • интенсивная терапия;
  • дыхательная поддержка;
  • круглосуточное парентеральное питание;
  • круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование;
  • аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;
  • вакцинация;
  • метаболический скрининг у новорожденных.

Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний:

  • маммография;
  • гистероскопия;
  • эзофагогастродуоденоскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • бронхоскопия.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить только по направлению врача. Без направления бесплатно ее смогут получить пациенты, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу. Также без направления медицинская помощь оказывается бесплатно при неотложном состоянии.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве заявляли о том, что новая система трансплантации заработает с 2020 января. 

Также 105,3 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 6 по 12 января. 

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