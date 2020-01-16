В Минздраве рассказали о том, какие медуслуги будут бесплатными с апреля 2020 года

В Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев с 1 апреля 2020 года. Так, программа медицинских гарантий касается первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации и программы "Доступные лекарства". Приоритетными направлениями стали лечение острого инфаркта и инсульта, помощь при родах, помощь недоношенным детям и ранняя диагностика онкологических заболеваний. Медицинская помощь при инсульте\/инфаркте: диагностика: компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования; проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде. Медицинские услуги в родах: физиологические роды; ургентное и плановое кесарево сечение; мониторинг состояния женщины и ребенка; обезболивание во время родов; лабораторные и инструментальные обследования; интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у пациентки; реанимация и стабилизация состояния новорожденных; вакцинация; метаболический скрининг у новорожденных; консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции. Медицинская помощь для недоношенных детей: интенсивная терапия; дыхательная поддержка; круглосуточное парентеральное питание; круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование; аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г; вакцинация; метаболический скрининг у новорожденных. Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний: маммография; гистероскопия; эзофагогастродуоденоскопия; колоноскопия; цистоскопия; бронхоскопия. Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить только по направлению врача. Без направления бесплатно ее смогут получить пациенты, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу. Также без направления медицинская помощь оказывается бесплатно при неотложном состоянии. Как сообщали Українські Новини, в Минздраве заявляли о том, что новая система трансплантации заработает с 2020 января. Также 105,3 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 6 по 12 января.